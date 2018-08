Dopo Champions ed Europa League, ecco arrivare la terza competizione europea per club: la clamorosa notizia è stata svelata dalla Bild, la manifestazione ancora anonima inizierà dal 2021 e vedrà la partecipazione di 32 squadre. La Champions continuerà a essere giocata con 32 club mentre l’Europa League passerà da 48 a 32 società. Alle 16 escluse da quest’ultimo torneo si andranno ad aggiungere altre 16 per andare a formare la terza competizione: in passato era presente la Coppa delle Coppe, riservata alle vincitrici delle principali coppe nazionali. L'ultima fu giocata nel 1999: a trionfare fu la Lazio che superò per 2-1 il Maiorca con le reti di Vieri e Nedved.