La nuova ondata di inchieste e rivelazioni pubblicata da Football Leaks sta scuotendo l'elite del calcio europeo e globale.oggi ai vertici dei campionati d'Europa, nei confronti di istituzioni come Fifa e Uefa ritenute, tra l'altro, in parte anche compromesse proprio in virtù degli accordi trovati e sottoscritti nell'ultimo triennio.- Il caso più eclatante è ovviamente quello delche nel 2014 riuscì a bypassare la potenziale esclusione dalla Champions grazie ad un accordo che riduceva di molto, ma non abbastanza da ritenerlo un valore congruo, la sponsorizzazione con l'ente del turismo del Qatar. Gianni Infantino oggi presidente della FIFA, allora da uomo Uefa trattò con il patron Al Khelaifi giungendo all'accordo che salvò il club parigino. Accordi trovati nella stessa sessione anche con l'altro club di proprietà araba, ilL'obiettivo della Uefa è quello di rivedere gran parte degli accordi sottoscritti in tema Fair Play Finanziario e questo potrebbe coinvolgere anche, i due club sanzionati nel corso della stagione 2014/15 con cui fu stretto un accordo di Settlement Agreement. Secondo quanto riportato da Panorama proprioche con la Uefa dovrà trattare nei prossimi mesi.Se per la Uefa il problema riguarda il Fair Play Finanziario, per lala questione si sposta sul tesseramento di giovani minorenni extracomunitari che già aveva colpitocon il blocco per due sessioni del mercato. Ilè sotto accusa per l'acquisto del 15enne(oggi al Lione) ( LEGGI QUI ) e rischia lo stop sul mercato per 4 sessioni (2 interi anni) consecutive, ma secondo il The Guardian altri 4 top club saranno presto coinvolti con le stesse accuse. Uno su tutti? Ancora il Manchester City. Per l'elite del calcio europeo sono in arrivo tempi bui.