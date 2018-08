Cristiano Ronaldo e Cristiano Ronaldo Junior. Per quanto il figlio di CR7 in bianconero sia una notizia che a suo modo ha fatto giro del mondo e del web, non è l'unico figlio d'arte presente nella cantera bianconera. Un'altra novità è rappresentata da Kays Benatia, selezionato per il gruppo dei Primi Calci nati nel 2012. Andando verso i più grandi, tra i Pulcini 2010 insieme a Cristiano Ronaldo Junior c'è anche Mattia Barzagli. Nei 2009 è destinato a salutare Davide Marchisio, mentre Giacomo Grosso rimane in squadra. Così come suo fratello Filippo, punto fermo degli Esordienti 2006. Già grandi gli altri figli d'arte, anche se non hanno avuto a che fare direttamente con la Juve i propri genitori. In Primavera gioca Manolo Portanova, nell'Under 23 ci sono sia Filippo Delli Carri che Pietro Beruatto. Quest'ultimo però è stato raggiunto in casa Juve proprio dal papà Paolo, ex cuore Toro: è lui l'allenatore dell'Under 16.