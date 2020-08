Non solo Matthijs De Ligt, operato oggi alla spalla e fuori per infortunio per i prossimi 3 mesi. La Juventus rischia infatti di iniziare la stagione anche senza Paulo Dybala. Secondo Tuttosport il tentativo di rimetterlo in campo nella sfida contro il Lione ha in realtà peggiorato il suo quadro clinico con un nuovo e più grave stiramento subito nello sforzo fatto in campo. La Joya rischia infatti di rimanere fuori per i prossimi 30 giorni e ci vorrà un po' di più per rientrare in forma senza rischi.