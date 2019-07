Non sarà Buffon, Rabiot o Ramsey. E la presenza di De Ligt l'ha completamente oscurato, mentre passava dal J Medical all'auto di ordinanza. Ma mercoledì 16 luglio è stato anche il giorno dell'ufficialità di Hamza Rafia alla Juve. Il talento franco-marocchino del Lione sembrava dovesse arrivare a parametro zero, in realtà la Juventus pagherà club di Aulas 400 mila euro, cui poter aggiungere un massimo di 5 milioni di bonus e un incentivo del 20% sul valore aggiunto di un possibile trasferimento futuro. Ieri le visite e il deposito dei documenti in Lega.