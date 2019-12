L'Inter continua a lavorare sottotraccia per rinforzare la rosa a disposizone di Antonio Conte. Marotta glissa, parla di opportunità da cogliere a gennaio, e intanto sonda il mercato. Serve almeno un centrocampista, seppur a breve rientreranno Barella e Sensi. Conte sogna Vidal, ma il primo nome sul taccuino dei dirigenti interisti resta Rodrigo De Paul. Presente e futuro però, perché Marotta e Ausilio lavorano anche in prospettiva. E in tal senso piace un altro centrocampista argentino: il classe '99 del River Plate Cristian Ferreira.



INCONTRO - 4 presenze in prima squadra in stagione, un assist in campionato, Ferreira è una mezzala (anche trequartista all'occorrenza) dotata di buona tecnica e capacità di inserimento. Può essere una soluzione per l'immediato. Quest'oggi infatti, secondo quanto appreso da calciomercato.com, l'Inter ha incontrato in sede l'agente del giocatore, Marcelo Simonian, con cui Ausilio vanta ottimi rapporti. L'idea dei nerazzurri è di portare a Milano il giovane argentino già a gennaio, prelevandolo dal River con la formula del prestito con diritto di riscatto. Non semplice il club argentino accetti di privarsi del giocatore senza un obbligo di acquisto, anche perché forte di un contratto fino al 2022, con annessa clausola rescissoria da 25 milioni di dollari. Il prezzo c'è, l'interesse anche: l'Inter riflette su come affondare il colpo.