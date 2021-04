. A parole prima scelta, anche più dei vari Luis Saurez o Edin Dzeko, nei fatti ancora in bilico tra la conferma in bianconero e il ritorno all'Atletico Madrid. Un passo indietro che non vorrebbe nessuno, né l'attaccante né il club spagnolo, mentre la Juve fa di conto.I conti però sono quelli che sono e la Juve, pur volendo puntare ancora per almeno un'altra stagione sul suo numero 9, è al lavoro per rivedere i termini dell'operazione.– Una decisione definitiva arriverà solo nelle prossime settimane, nel frattempo i contatti tra i club sono continui, al giocatore non spetta altro da fare che attendere un verdetto.: proposti 5 milioni, un punto d'incontro può essere individuato a metà strada. E poi si vedrà. Anche perché interrompere dopo un solo anno il Morata-bis, trasformerebbe l'affitto del centravanti in un'operazione economicamente molto poco conveniente tra prestito e ingaggio si parlerebbe di circa 20 milioni per poter contare su di lui appena dieci mesi.