Una società solida come la Juventus, tra i tanti poteri, ha quello di trasformare in meglio i giocatori, facendoli maturare. Un caso eclatante è quello di Juan Cuadrado, che da ala di grande talento ma a tratti fumosa è diventato non solo un giocatore molto più lucido nelle scelte, ma ha addirittura imparato il ruolo di terzino. Ruolo che gli apparteneva a dire il vero a inizio carriera, ma dopo pochissimo tempo nel calcio italiano era parso evidente come in Serie A le sue caratteristiche prettamente offensive lo rendessero prettamente un esterno alto. Invece, con qualche apparizione per necessità durante la gestione Allegri, e la sistematica e definitiva consacrazione nel ruolo di quarto di difesa con Sarri, il colombiano è ora un giocatore perfettamente in grado di interpretare con maturità tutti i ruoli della fascia destra.

