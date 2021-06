Non solo Eleven Sports. Tutte le 28 partite della prossima Copa America saranno visibili anche su Sky e in streaming su NOW TV, dal 13 giugno al 10 luglio. A renderlo noto è l'emittente satellitare stessa. Si partirà il 13 giugno alle 23 con Brasile-Venezuela (canale 202). Di seguito il calendario della manifestazione più importante del Sud America.



13 giugno ore 23.00 Brasile-Venezuela



14 giugno ore 2.00 Colombia-Ecuador



14 giugno ore 23.00 Argentina-Cile



15 giugno ore 2.00 Paraguay-Bolivia



17 giugno ore 23.00 Colombia-Venezuela



18 giugno ore 2.00 Brasile-Perù



18 giugno ore 23.00 Cile-Bolivia



19 giugno ore 2.00 Argentina-Uruguay



20 giugno ore 23.00 Venezuela-Cile



21 giugno ore 2.00 Colombia-Perù



21 giugno ore 23.00 Uruguay-Cile



22 giugno ore 2.00 Argentina-Paraguay



23 giugno ore 23.00 Ecuador-Perù



24 giugno ore 2.00 Brasile-Colombia



24 giugno ore ore 23.00 Bolivia-Uruguay



25 giugno ore 2.00 Cile-Paraguay



27 giugno ore 23.00 Brasile-Ecuador



27 giugno ore 23.00 Venezuela-Perù



29 giugno ore 2.00 Uruguay-Paraguay



29 giugno ore 2.00 Bolivia-Argentina



2 luglio ore 23.00 Quarto di finale



3 luglio ore 2:00 Quarto di finale



4 luglio ore 00:00 Quarto di finale



4 luglio ore 3:00 Quarto di finale



6 luglio ore 1:00 Semifinale



7 luglio ore 3:00 Semifinale



10 luglio ore 2:00 Finale 3° posto



11 luglio ore 2:00 Finale