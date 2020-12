L'ora di fare cassa e di cambiare. Sì, perché nelle strategie dell'in vista del prossimo mercato di gennaio ci sono naturalmente entrate e volti nuovi ma anche e soprattutto la. La dirigenza nerazzurra è attiva su diversi fronti in uscita: quello principale è naturalmente legato ain tempi brevi, dagli scambi a tipologie di affari differenti. Ma non finisce qui, perché Marotta e Ausilio studiano una lista più profonda.- Oltre al danese, nell'elenco figura anchedopo la frattura ormai insanabile, con la voglia di una nuova esperienza. Priorità totale da mesi al, ma fino alle firme occhio alle sorprese con altri club perché non c'è ancora un accordo. In ogni caso, Nainggolan lascerà Milano.: nonostante Conte non escluda di utilizzarlo al rientro dall'infortunio in caso di emergenza, la priorità è cedere l'uruguaiano da mesi ma le aspettative di Vecino sono di alto livello. Dunque lavori in corso,, con l'ipotesi prestito o inclusione in altre trattative da non sottovalutare. Capitolo a parte, insomma. Ma quel che conta è che l'Inter è pronta a cambiare ancora diverse pedine...