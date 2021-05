Merih Demiral vuole un ruolo da protagonista, alla Juve non potrà averlo ancora per un po'. E allora può trasformarsi in una grande plusvalenza. Ha tanto mercato, sarebbe già partito a gennaio, piace in Premier e un po' ovunque, c'è l'Everton fin qui ad aver fatto sul serio ma ora è il turco a prendere tempo: vuole sfruttare al massimo la vetrina dell'Europeo per ottenere l'offerta migliore, a livello economico e tecnico.