Più compressa di così la classifica di Serie A non poteva essere a questo punto della stagione, e adesso la rincorsa Champions sarà all'ultimo respiro. L'Atalanta è l'intrusa tra le big in lizza per i primi quattro posti, e per la banda di Gasperini dietro l'angolo ci sono le importanti sfide contro Juve e Roma, Udinese e Fiorentina.



JUVE E ROMA ALL'ORIZZONTE- La partita vinta e dominata contro il Verona ha ridato morale all'Atalanta dopo l'eliminazione dalla Champions, ma al 64' Cristian Romero ha commesso un fallo su Zaccagni che gli è costato un pesantissimo cartellino giallo. L’inutile ammonizione infatti costringerà il difensore nerazzurro, sempre tra i migliori in campo in questa stagione, ad entrare nella 'lista diffidati’ insieme al centrocampista Remo Freuler. Al prossimo cartellino, quindi, scatterà la squalifica e il ministro della difesa potrebbe perdere qualcuno dei prossimi importantissimi impegni: Udinese (casa), Fiorentina (trasferta), Juventus (casa) e Roma (trasferta).