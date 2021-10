Nella semifinale di Nations League tra Italia e Spagna, a rubare l’occhio è stato il centrocampista del Barcellona Pablo Martín Páez Gavira. Per tutti Gavi, per molti un predestinato. Classe 2004, è il più giovane debuttante nella storia della nazionale spagnola. Quando giocava nelle giovanili lo paragonavano a Xavi, basta cambiare una consonante et voilà, il gioco è fatto: corre, dribbla, lancia, cerca il passaggio smarcante e gioca senza paura. Scontato? Mica tanto per un ragazzo che non ha ancora 18 anni.



Gavi è già sotto gli occhi di tutti e sta conquistando un posto da titolare nel Barcellona di Koeman, ma in giro per il mondo ci sono tanti altri classe 2004 che si stanno facendo strada mettendo in vetrina le loro qualità. Alcuni aspettano il grande salto tra giocate decisive e voglia di spaccare il mondo, altri sono già protagonisti nei rispettivi club.



