La 777 Partners, società proprietaria del Genoa, annuncia di aver preso anche il club francese Red Star: "Siamo venuti al Red Star FC per tutto ciò che questa storica squadra di calcio francese ha rappresentato per 125 anni - ha detto il fondatore Josh Wander - Rispettiamo pienamente il DNA del club e la nostra ambizione principale è ampliarne gli orizzonti mantenendo ciò che rende unico il Red Star FC. Vogliamo continuare a sviluppare il centro di allenamento Marville per offrire al club il miglior ambiente possibile per i giovani e la prima squadra. L'obiettivo a breve termine è quello di salire in Ligue 2".