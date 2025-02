Non solo Gimenez: il Milan vuole anche Joao Felix, ma deve piazzare Okafor

. Il calciomercato del, dopo gli importanti arrivi di Kyledal Manchester City e di Santiagodal Feyenoord, trasferimento che verrà ufficializzato domani dopo le visite mediche di rito, è tutt'altro che terminato: infatti la dirigenza rossonera, che ha completato la rosa con gli arrivi del terzino destro e della punta titolare, ora vuole mettere a disposizione di Sergio Conceiçao anche- Come già accaduto nel corso di diverse trattative, il club milanese ha scelto di affidarsi anell'economia di un mercato invernale che sembra, attualmente in Italia proprio per discutere di alcuni suoi assistiti: tramontata per ora l'ipotesiche non può concretizzarsi senza la partenza di Fikayoin direzione Tottenham e il conseguente introito dail nome più chiacchierato è quello didi Enzo Maresca.

- Conceiçao spinge per avere l'attaccante portoghese in uscita dai Blues.con le parti che stanno provando a lavorare per trovare una chiave che convinca tutti: l'ipotesi è unanche se il corposo stipendio dell'ex Atletico Madrid rischia di frenare la trattativa.- Non solo:, sia in campo, che nelle liste, che dal punto di vista salariale, e il principale indiziato, da questo punto di vista, rimane sempre, anche perché Alvaro Morata è già partito e Samu Chukwueze resterà, con Luka Jovic che resta un punto di domanda. Dopodi inizio mercato, con le visite mediche non superate per un infortunio muscolare, il Milan e lo svizzero stanno valutando nuove possibili destinazioni.

- Con il Lipsia l'affare era stato chiusoripercorrere questa strada, conin Premier League e qualche club diche si sono fatti vivi, è l'obiettivo del club rossonero, per provare l'assalto finale a Joao Felix