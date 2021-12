Decisions have been made regarding @MatzeGinter and @Deniszakaria8's expiring contracts, with both confirming their intention to leave Borussia in the summer https://t.co/D4wO5FaCYY#DieFohlen pic.twitter.com/wO1uOXTTdv — Gladbach (@borussia_en) December 29, 2021

Nella serata di ieri con un post pubblicato su Instagram il difensore dele obiettivo di mercato dell'Inter, Matthiasaveva confermato di non voler rinnovare il suo contratto in scadenza con il club tedesco a fine stagione e ufficializzando la volontà di andare via a parametro zero. Una notiza confermata oggi anche dallo stesso club con un comunicato pubblicato attraverso i propri canali ufficiali e in cui ha però aggiunto che la stessa decisione è stata presa da un altro uomo mercato: il centrocampista svizzeroAttraverso il sito web della società tedesca arriva il comunicato con le parole del ds Max Eberl: "​Ho chiarito ai ragazzi che entro la fine di quest'anno volevo risolvere tutto ciò che non avrà a che fare con la seconda parte di stagione del Borussia affinché poi si concentrino sul campo e sul ribaltare la situazione". ​Denis Zakaria ha informato il club della sua intenzione di partire in estate dopo cinque anni al Gladbach e anche Matthias Ginter lascerà il cluba a fine stagione. "Abbiamo contattato i loro agenti prima di Natale e gli abbiamo confermato che avremmo programmato la prossima stagione senza di loro" ha concluso Eberl.- Se per Ginter si è già scatenata una piccola asta in vista di giugno,con lae diversi club di Premier che avevano provato a trattare con il Gladbach. Nulla da fare e ora, in vista del mercato invernale,pronte ad investire su di lui anche a parametro zero a giugno, ma che vorrebbero anticipare la concorrenza di top club comenon interessati invece all'affondo invernale.