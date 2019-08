Le entrate sono collegate a filo diretto alle uscite e Marotta e Ausilio sono a caccia di una plusvalenza da circa 10 milioni di euro. Questo è quanto scrive il Corriere dello Sport, che spiega come Antonio Conte vorrebbe alle sua dipendenze un suo fido condottiero, quell'Arturo Vidal che ai tempi della Juventus seppe fare la differenza con gol e assist.



“Marotta e Ausilio, infatti, sono impegnati a trovare una sistemazione anche ai vari Borja Valero, Joao Mario e Puscas (è caccia ad una plusvalenza di una decina di milioni), mentre almeno Longo è ormai indirizzato verso il Deportivo La Coruna. A seconda di come procederà questa campagna uscite, allora ci potrebbe essere spazio per qualche ulteriore innesto. Del resto, è noto che Conte gradirebbe un centrocampista in più e che non gli dispiacerebbe riabbracciare il fido Vidal”.