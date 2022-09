- al netto di fasce da capitano o di gerarchie di spogliatoio -E, secondo quanto riferisce La Gazzetta dello Sport, probabilmenteche, pur dovendo assegnargli i gradi per una mera questione di anzianità dopo l'addio di Chiellini,(mancata): quella di domenica scorsa col Monza.- Il difensore classe '87, facendo spazio al giovane Gatti: semplice turn-over, potrebbe obiettare qualcuno considerando che Bonucci aveva giocato da titolare la precedente sfida con la Salernitana e quella di Champions contro il Benfica. Per un giocatore non più giovanissimo e piuttosto soggetto agli infortuni negli ultimi tempi, una scelta che può essere letta anche come prudenziale e preventiva, per scongiurare il pericolo di aggiungere il suo nome a quello dei tanti indisponibili in casa bianconera. Ma è altrettanto vero che,- Gli spifferi che arrivano dalla Continassa sono tutti indirizzati verso le: "Sono preoccupato, non c’è da nascondere nulla. PurtroppoE con Allegri i precedenti conflittuali non mancano: dal litigio in campo col Palermo del 2017 e lo sgabello di Oporto sino alla decisione di non dargli la fascia in occasione del suo ritorno alla Juve, decisione digerita non senza fatica dal giocatore. In un momento di forti tensioni in seno alla Juve, si aggiunge un ulteriore motivo di conflitto e di incognite: non di poco conto se ha come protagonista il capitano.