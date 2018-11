L'idea Hector Herrera per giugno, il sogno Anthony Martial qualora non rinnovasse col Manchester United e non solo. Perché dopo le operazioni Asamoah e de Vrij l'Inter si è dimostrata attenta agli affari a parametro zero, non a caso adesso spunta un altro nome: l'agente di Eduardo Salvio è stato nella sede nerazzurra nelle scorse ore.



LA SITUAZIONE - Esterno classe '90 di proprietà del Benfica, argentino purosangue, è un'ala dal rendimento fin qui discontinuo ma con picchi di alta qualità. Libero a costo zero perché a scadenza di contratto nella prossima estate, Salvio cerca una nuova opportunità e il suo agente Augustin Jimenez è stato pizzicato a Milano nella sede dell'Inter, in pieno centro. Al momento non risultano offerte o trattative avanzate; Salvio però si sta proponendo a molti club e il suo procuratore ne ha approfittato per fare il nome dell'argentino anche alla dirigenza nerazzurra che ad oggi non si è scaldata in modo particolare. Ma tra le occasioni a scadenza c'è adesso anche Eduardo Salvio, l'Inter prende nota.