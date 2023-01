La Juventus prende cinque gol al Maradona e affonda con il Napoli. Proprio come nel 1990, 1° settembre: la Juventus di Gigi Maifredi perse 1-5 in quello stadio che allora era ancora il San Paolo. E Diego era in campo. Ieri era Supercoppa italiana oggi campionato, ma poco cambia: anche quella serata fu da incubo. Inizò subito male con un gol di Silenzi per il Napoli di Bigon, poi Careca, Cricca, ancora Silenzi e di nuovo Careca. Nel mezzo, a illudere la Juve, il gol di Roby Baggio nei minuti finali del primo tempo. Era il preludioa una stagione da dimenticare chiusa al 7° posto in campionato e con l'addio di Maifredi.



L'ALTRO DISASTRO - Ma andando indietro di altri 12 anni, c'è un altro precedente nel quale la Juve prese cinque gol dal Napoli. Per la prima volta. Era il 14 maggio 1978 quando la Juve uscì umiliata dal Napoli, a Napoli in Coppa Italia. L'allenatore Trapattoni era senza molti titolari che si stavano preparando al Mondiale in Argentina: il ct Bearzot si era portato tutto il blocco bianconero, da Zoff a Bettega, passando per Cabrini, Gentile, Scirea, Benetti, Causio, Tardelli, Cuccureddu e Bettega. E così, al secondo turno di Coppa Italia, arrivò la figuraccia: scatenato Beppe Savoldi che segnò subito al primo minuto; quel giorno fece quattro gol, il quinto arrivò con Pin a un quarto d'ora dalla fine.