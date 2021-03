Non solo nuove regole sul fallo di mano, l'IFAB è pronta a valutare un sostanziale cambiamento anche del fuorigioco per garantire più gol e maggiore spettacolo nel calcio del futuro. Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, la svolta non sarebbe immediata e prenderebbe definitivamente forma solamente nel 2023, ma riporterebbe d'attualità il famoso tema della "luce" tra l'attaccante e l'ultimo difendente.



Per intenderci, se il giocatore che riceve palla avrà una parte in linea (regolare) e una oltre (irregolare), non sarà più offside. Più semplicemente: piede in linea e testa avanti (o viceversa), oggi è fuorigioco, ma domani potrebbe essere regolare. Un'analisi su molti degli episodi più controversi ha rivelato come in Premier League, per esempio, molti dei gol annullati per fuorigioco - precisamente la metà - in questa stagione verrebbero convalidati con l'eventuale introduzione di una nuova regola. Sempre sull’offside è allo studio un fuorigioco semi-automatico, grazie a un sistema di rilevamento continuo dei giocatori: così da sapere in tempo reale se la posizione è regolare o meno.