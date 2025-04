Non solo il Liverpool, il Real Madrid va all in su Kerkez: valutazione monstre, è un rimpianto per il Milan?

Getty Images

, dopo l’eliminazione in Champions League per mano dell’Arsenal e la sconfitta in finale di Copa del Rey contro il Barcellona arrivata ai tempi supplementari,, un’annata che non vedrà verosimilmente Carlo Ancellotti sulla panchina dei Blancos. Il tecnico italiano è ormai promesso sposo della Federcalcio brasiliana e lascerà la capitale spagnola alla volta del Sudamerica già prima dell’inizio del Mondiale per Club. In attesa di capire chi sarà la prossima guida tecnica (con Xabi Alonso in pole position),

, fresco vincitore della Premier League e campione d’Inghilterra con la maglia del Liverpool,, ecco che le prime voci che arrivano dalla Spagna riportano come anche la fascia sinistra delle Merengues avrà un nuovo proprietario. Sfumato Alphonso Davies – che ha firmato un rinnovo sino al 30 giugno 2030, oltre a essere attualmente ai box per un grave infortunio (rottura parziale del legamento crociato) che lo terrà lontano dai campi almeno fino a settembre/ottobre -, Marca fa sapere che

Un interesse concreto, secondo quanto filtra da ambienti vicini all’ambiente di Madrid, che dimostra sempre più la grande crescita da parte dell’esterno ungherese, autore già di 2 reti e ben 6 assist (di cui 2 decisivi contro il Manchester City) nelle 34 presenze complessive – tutte da titolare – in Premier League., arrivato in Inghilterra dopo un investimento di quasi 18 milioni di euro da parte delle Cherries, che l’avevano prelevato dall’AZ Alkmaar in Olanda.

Un percorso importante per l’ungherese che sottolinea sempre più il suo talento ormai sbocciato definitivamente dopo l’addio al Milan.Certo che, visto la sua esplosione, vien da chiedersi se il club di Via Aldo Rossi non avesse in casa quel vice Theo Hernandez (un ruolo attualmente scoperto a Milanello) che ha sempre fatto fatica a trovare sul mercato.Ma questo riguarda il passato., non pienamente soddisfatto della coppia Robertson-Tsimikas sulla fascia mancina difensiva, e con la valutazione monstre di quasi 60 milioni di euro fatta dal Bournemouth (una cifra quasi 22 volte superiore rispetto a quanto incassato dal Milan con la sua cessione). Anche l’addio di Alexander-Arnold – direzione Madrid – spinge i Reds alla ricerca di un terzino di talento e il nome di Kerkez è tra quelli cerchiati in rosso sul taccuino.

