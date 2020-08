Lionel Messi prende casa a Milano. Non solo papà Jorge, quindi, che si è posizionato in via Joe Colombo, ma anche il fuoriclasse del Barcellona, pronto per Torre Solaria, in viale della Liberazione, a due passi dalla sede dell'Inter. Lo scrive SportMediaset, con il 10 del Barça che ha deciso di fare questo investimento, seguendo le orme del padre.



Col contratto in scadenza nel 2021, Messi è il sogno, fino a questo momento proibito, dell'Inter: l'argentino non si è ancora pronunciato circa il suo futuro, ma i rapporti con la dirigenza non sono mai stati così tesi. Sogno di mezza estate impossibile, ma nel frattempo Messi compra casa a Milano...