Javier Tebas non ci sta e passa direttamente all’attacco. Prendendo spunto dalla conclusione dell’affare Mbappé e dal rinnovo a suon di milioni strappato dal Paris Saint-Germain - con conseguente maxi beffa per il Real Madrid - il presidente della Liga ha deciso di sferrare un’offensiva a tutto campo nei confronti di quei club europei che, a suo dire, minerebbero la sana concorrenza nelle competizioni Uefa a discapito delle formazioni spagnole. E così, secondo quanto ricostruisce AS, oltre alla società parigina finiscono nel mirino il Manchester City e la Juventus, tutti oggetti di un esposto presentato alla massima organizzazione a livello continentale.

Ben noti i termini dell’invettiva condotta nei confronti del club presieduto da Nasser Al-Khelaifi - per il numero uno della Liga non avrebbe potuto offrire determinate cifre per prolungare il contratto di Mbappé dopo aver accumulato 700 milioni di perdite nelle ultime tre stagioni - ai quali si aggiungono i casi specifici deie della società di Andrea Agnelli. I primi, già oggetto di denuncia da parte di Tebas in passato per le presunte e ripetute violazioni delle norme del Fair Play Finanziario grazie ad accordi di sponsorizzazioni molto vantaggiosi riconducibili a società legate alla famiglia reale del Qatar,”, aveva velenosamente commentato Tebas nelle settimane passate.che avrebbero permesso al club bianconero di migliorare la propria situazione a bilancio e di operare con maggiore libertà sul mercato. Tre fronti aperti sul tavolo di Javier Tebas, che negli anni passati era pure riuscito a sollevare le attenzioni della Uefa sui casi di PSG e Manchester City, prima che il TAS di Losanna eliminasse le sanzioni comminate nei loro confronti in tema di Fair Play Finanziario. Nuove nubi all’orizzonte per il presidente Ceferin e il futuro del calcio europeo.