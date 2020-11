. Il gioiello del Genoa si è messo in grande evidenza nelle ultime uscite della Nazionale under 21 azzurra del c.t Paolo Nicolato. Grade personalità messa in campo nonostante fosse il più giovane di tutti perché 19 anni li compirà solo il prossimo 4 dicembre.Scovato dall'ex calciatore Francesco Bega, è arrivato al Genoa nel 2017 dall'Alcione, squadra dilettantistica dell'hinterland milanese.- Il giovane talento rossoblu sta suscitando l'interesse delle big del calcio italiano., pronte a cogliere l'opportunità di realizzare un affare a costo zero. Rovella, infatti, è in scadenza di contratto con il Genoa nel luglio del 2021 e, per stessa ammissione del direttore sportivo Daniele Faggiano, la trattativa per il rinnovo sta presentando diverse problematiche. Il presidente Preziosi non vuole assolutamente perdere il proprio gioiello senza incassare un euro e valuta una cessione già nella finestra di mercato invernale.Inter e Juventus avanti, ma attenzione al possibile inserimento del Milan.L'opportunità di portare a Milanello un classe 2001 di talento e grande prospettiva stuzzica parecchio anche il fondo anglo-americano Elliott.