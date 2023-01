Il PSG potrebbe non giocare più al Parco dei Principi. David Belliard, deputato al Consiglio comunale di Parigi, in un'intervista a RMC Sport ha parlato ancora della possibile cessione dello stadio al Psg:



"Siamo in una partita di poker di bugiardi. Vedremo cosa succederà nelle trattative, ma non sono favorevole alla vendita di asset importanti al settore privato ed in particolare al Qatar. Il Parco dei Principi è uno di questi. Abbiamo bisogno di partecipare ad un certo numero di beni prestigiosi e il Parco dei Principi non appartiene al Qatar, ma ai parigini e, più in generale, ai francesi. Voglio che continui a far parte di questo patrimonio comune. Abbiamo investito più di 85 milioni di euro per la sua manutenzione e abbiamo in mente di sborsarne molti di più nei prossimi anni". Se non verrà trovato un accordo con il Consiglio comunale, il club dovrà trasferirsi.