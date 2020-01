Napoli e Inter non sono sole per Amir Rrahmani e Marash Kumbulla: secondo quanto riportato da Sky Sport, ad assistere alla partita tra l'Hellas e il Genoa che si sta disputando al Bentegodi in questi minuti, sono presenti osservatori di Chelsea, Manchester United e Borussia Dortmund per visionare da vicino i due difensori.