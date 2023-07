Paramount+, il nuovo main sponsor dell'Inter per il 2023-24, coprirà lo stesso ruolo anche per la Nazionale Cantanti durante “La Partita del Cuore per la Romagna”, l’iniziativa a sostegno della campagna Mediafriends per aiutare le persone più fragili e gravemente colpite dall’alluvione di maggio. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.