Non solo Inter, tutti vogliono Bergvall. Pure la Juve: il piano 'Yildiz' per convincerlo. Ma il Barcellona spinge

Ora lo vogliono tutti. Ora, perché poi può essere troppo tardi, perché poi a comandare potrebbe essere solo l'offerta più alta. Così anche la Juve si è iscritta alla corsa per Lucas Bergvall, finito negli ultimi giorni anche nel mirino dell'Inter. Serve un progetto ambizioso, chiaro, che metta subito al centro il nuovo talento del calcio svedese, uno per cui il Djurgarden ha investito un milione di euro per prelevarlo dal Brommapoijkarma e lanciarlo appena possibile in prima squadra: subito pronto, anche per la Nazionale, come dimostra l'esordio in amichevole con la selezione stelle e sperimentale della Svezia a inizio gennaio. Ora Bergvall a soli 18 anni (classe 2006, li compirà il 2 febbraio) sembra già pronto al grande slado, il Djurgarden lo valuta non meno di 10-15 milioni, i passi più concreti li ha mossi l'Eintracht Francoforte ma pure Barcellona e Bayern Monaco si sono attivati, con l'entourage del giocatore che vorrebbe provare a resistere alle maxi offerte di Premier e Championship per garantire a Bergvall un passaggio graduale. Quello che gli vorrebbe garantire proprio la Juve, sulla scia del trionfo dell'operazione Kenan Yildiz: allora pure Bergvall ci pensa, la concorrenza è ampia e spietata, ma il club bianconero ci prova. Anche se proprio il Barcellona ora aumenta il forcing: nuovi contatti negli ultimi giorni per sbaragliare la concorrenza.