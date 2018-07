Il mercato del Torino sta entrando nel vivo: la società granata è vicina a chiudere le trattative per due difensori centrali, Lucas Verissimo del Santos e Armando Izzo del Genoa. Ma con il club rossoblù il presidente granata Urbano Cairo e il direttore sportivo Gianluca Petrachi hanno avviato anche una trattativa per un altro giocatore: Diego Laxalt.



L'esterno uruguaiano era già stato cercato a gennaio e anche a nelle scorse settimane i contatti tra i due club erano proseguiti nelle scorse settimane, il Torino aveva però deciso di concentrarsi su altri obiettivi considerate le alte richieste economiche del Genoa. Ora che l'affare Bruno Peres è però quasi del tutto sfumato, la società granata è tornata alla carica per Laxalt. Per arrivare all'uruguiano il Torino ha ora offerto l'esterno spagnolo Alejandro Berenguer.