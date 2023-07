Si allontana dal Sassuolo il gioiellino Matteo Prati. Come riportato da La Nuova Ferrara, in questo momento il Cagliari sarebbe davanti a tutti. Restano comunque vigili i neroverdi, così come Bologna, Napoli e Torino. Senza dimenticare i sondaggi effettuati da club di Premier League e Bundesliga. Le richieste della SPAL restano molto alte: 10 milioni di euro.