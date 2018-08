Tutti pazzi per Anthony Martial. Col contratto in scadenza nel 2019, il talento francese del Manchester United ha attirato gli sguardi di diversi club europei. Non solo Juventus e Milan (che ha tentato senza successo l’assalto): secondo AS, l’esterno d’attacco classe ’95 era un obiettivo concreto anche per l’Atlético Madrid, che ha tentato a lungo di strapparlo ai Red Devils.