Uno dei giocatori più ricercati nel panorama europeo è Christian Eriksen. Il centrocampista danese del Tottenham potrebbe lasciare il club inglese dopo diverse stagioni, tentato da nuove sfide. Inizialmente, in pole position si era portato il Real Madrid, allettato dalla possibilità di inserire un giocatore valido tatticamente e tecnicamente. Tuttavia, i costi dell’operazione hanno spinto i Blancos a cambiare obiettivo. Al contempo si è rinforzata la posizione della Juventus, considerata dai media inglesi la principale pretendente. Tuttavia, secondo il Daily Mail, ci sarebbe una seria minaccia per i bianconeri: il Manchester United vuole piazzare un colpo importante per rilanciarsi dopo una stagione disastrosa. La sfida con i Red Devils è pronta ad infiammarsi.