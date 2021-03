Joan Jordan è uno dei centrocampisti più in vista nell'ultima Liga, quantità e qualità al servizio del Siviglia. Su di lui sono piombati gli occhi della Juve, che lo segue con attenzione pur avendo ben altre prime scelte. Nel monitorare la situazione si sta però trovando un ostacolo in più, la concorrenza della Roma. Oltre al prezzo: il Siviglia non lo venderà per meno di 25 milioni.