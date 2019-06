Il Milan contro il Bayern Monaco e non ci riferiamo alla sfida amichevole programmata per il prossimo 24 luglio negli Stati Uniti, per l'International Champions Cup. Il club rossonero e quello campione di Germania si ritrovano infatti l'uno di fronte all'altro anche per assicurarsi due dei talenti più chiacchierati sul mercato nelle ultime settimane. Oltre al testa a testa per il centrale turco dello Stoccarda Ozan Kabak, Milan e Bayern sono tra le squadre più attive per quando riguarda il trequartista classe 2000 del Chievo Emanuel Vignato.



IL CHIEVO ATTENDE - Lanciato da Di Carlo nel finale dell'ultimo campionato, nel quale ha anche realizzato la prima rete in Serie A contro la Lazio, il ragazzo di origini brasiliane ha attirato immediatamente l'interesse di alcune delle formazioni più blasonate del panorama europeo (Barcellona, Siviglia e Valencia in Spagna, Inter, Juve, Bologna e Genoa per restare nel panorama italiano), col Chievo che mantiene una posizione di attesa, forte della possibilità di scatenare un'asta al rialzo. Il club del patron Campedelli aveva necessità di monetizzare in questo mese alcune partenze per poter far fronte agli obblighi imposti dall'iscrizione alla prossima Serie B, come dimostrano gli addii di Bani, Cacciatore, De Paoli e Jaroszynski. Un discorso che non vale per Vignato, giocatore ancora in fase di crescita e che rappresenterebbe un punto di ripartenza importante per il nuovo allenatore Marcolini per tentare l'immediata scalata verso la A.



PROMOSSO DA LEONARDO - Milan e Bayern rimangono comunque vigili e pronti a sferrare l'attacco decisivo, qualora dal Chievo arrivassero segnali di apertura: in scadenza di contratto a giugno 2020, attualmente la sua valutazione si aggira sui 10 milioni di euro. Un prezzo allettante per un giocatore che, assistito dall'agente Tullio Tinti, valuta la soluzione migliore per proseguire la propria maturazione e che avrebbe manifestato una leggera preferenza per la permanenza in Italia. I rossoneri avevano raccolto informazioni sul suo conto quando il responsabile dell'area tecnica era ancora Leonardo e, considerando età e costi, il suo profilo rientra pienamente nei parametri delineati da Elliott per il futuro prossimo. Non solo Kabak, tra Milan e Bayern è partita la sfida anche per Vignato.

