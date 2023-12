Siccome la seconda stagione di "What if", la serie Marvel in cui si esplorano realtà alternative nel mondo dei supereroi, è in uscita proprio in questi giorni, ci sembra il momento ideale, forti anche di uno splendido ruolino di marcia di sei vittorie e un pareggio nelle ultime sette partite, per farvi conoscere meglio il. Vi spieghiamo subito cosa intendiamo."What if" si traduce proprio con "E se". La storia recente del mercato del Bournemouth è infarcita di sliding doors, molte, moltissime delle quali riguardano da vicino il calcio italiano. Partiamo dai due casi più noti, certamente quello risalente a quasi un anno fa che ha riguardatoin rotta con la Roma,, scegliendo il Galatasaray per poi arrivare in Inghilterra sei mesi dopo, all'Aston Villa. E così le Cherries hanno virato su, dal Sassuolo, con praticamente lo stesso malloppo. E ancora nell'ultimo mercato estivo: fatta con la Fiorentina per Gaetano, visite mediche,, il ragazzo si opera ed è ancora fermo (tra l'altro, qualcosa di simile era successo anche con l'attuale attaccante del Chelsea, gli standard fisici sono altissimi). Chissà se i due affari fossero andati in porto...È davvero pieno zeppo. A partire da Justin, il figlio d'arte ex Roma, diventato quest'anno l'unico giocatore, assieme a Stevan Jovetic, ad aver mai segnato in tutti e cinque i maggiori campionati europei; non uno, ma entrambi i portieri, l'ex Juve e Fiorentina Norberto(capitano) e la sua riserva, Ionut, che genoani, cremonesi ed interisti ricordano con sentimenti discordanti. Al centro della difesa c'è Marcos, ex San Lorenzo, che la Fiorentina l'ha solo sfiorata, e alla sua sinistra Milos, ex giovanili del Milan, da futuro vice Hernandez a obiettivo mancato per la Lazio. Non dimentichiamo Luis, quello che doveva essere il dopo-Insigne e Mertens prima che Giuntoli tirasse fuori Kvaratskhelia dal cilindro della Dinamo Batumi in Georgia. Infine, lui in Italia ci può arrivare presto, il leader difensivo Lloydgià per gennaio se non fosse che dal Dorset, località inglese dove sorge appunto Bournemouth, hanno rimandato ogni discorso all'estate.Il Bournemouth, fondato nel 1900 dalle ceneri del Boscombe FC, è sempre stato un club da serie minori:. Sono soprannominati "Cherries", ciliegie, per via del rosso che con il nero colora le loro maglie e perché lo stadio Dean Court, che oggi si chiama Vitality Stadium, sorgeva accanto alla tenuta Cooper Dean, che conteneva numerosi ciliegi. Il proprietario è il, con in testa l'imprenditore miliardario statunitensee tra i soci di minoranza anche il celebre attore. Questo spiega la ricchezza delle ultime operazioni di mercato, ma esempi come il Chelsea nella stessa lega mostrano come le spese folli senza un'idea di gioco non portano a nulla. Ed ecco che entra in gioco la guida tecnica.Si parlava di allenatori giovani con Howe, si continua sulla stessa linea con il manager attuale,. Già, un altro giovane allenatore spagnolo, basco per l'esattezza, come Arteta dell'Arsenal e Xabi Alonso del Bayer Leverkusen. Questi due sono anche grandi ex giocatori, ma Iraola? Beh... un po' meno, ma pure lui. Autentica, Iraola ha giocato l'intera carriera al San Mamés, eccetto il primissimo anno in prestito alla squadra satellite del Baskonia e l'ultimo prima di ritirarsi al New York City FC con compagni di viaggio sul Sunset Boulevard del calibro di Lampard, Pirlo e David Villa. Iraola, che, battuto solo in finale dall'Atletico Madrid, ha cominciato ad allenare a Cipro, all'AEK Larnaca, per poi fare ritorno in Spagna. Una breve parentesi al Mirandés e poi i primi ottimi risultati al, dal 2020 alle porte della scorsa estate, tre salvezze tranquillissime per un club solitamente traballante. Lo stesso Howe, i due evidentemente sono legati dal destino, è stato spesso a Vallecas per aggiornarsi con il collega. Ed ecco il grande salto in Premier, al, grazie anche a un calendario non impossibile ma sventolando gli scalpi del Manchester United e, appunto, del Newcastle di Howe. Il giocatore più in vista con Iraola? Sicuramente, ex promessa del Liverpool,Secondo il suo tecnico, Solanke è un numero 9 completo: di sicuro ha trovato la sua dimensione, nonostante appena pochi mesi fa lui e i suoi compagni facessero fatica a capire le, anche per i ritmi del calcio inglese. Da qui la difficoltà di Solanke, Semenyo, Zabarnyi e compagni a inizio stagione. Ma ora che il carro Iraola è diventato un treno, ne sentiremo ancora...