Che in poco tempo riuscì a trovare una quadra con Claudionell'estate del 2018, un po' come nelle scorse settimane con Blaise. Mentre molto più complicata è stata la questione legata a Marioper esempio, con annesso effetto negativo sui conti. E ora si battaglia con Sami, che pure non ha quasi più peso a bilancio se non alla voce degli stipendi, ma soprattutto con Gonzalo. Non solo.i, percependo l'intero ingaggio anche nella stagione appena conclusa. Nessuna risoluzione.sono 6 milioni netti a stagione per altri due anni, oltre a un milione abbondante da ridistribuire dopo l'accordo sugli stipendi raggiunto agli albori del lockdown.. Ma senza una nuova avventura dietro l'angolo non c'è alcuna volontà da parte del Comandante di regalare anche solo un centesimo alla proprietà bianconera, determinante nel processo decisionale del suo esonero.Lo aveva già detto Allegri, ben prima dell'addio, in camera caritatis. Avrà usato parole diverse, ma il senso era lo stesso anche nell'ultimo messaggio di Sarri. E di sconti, per ora, non se ne parla.