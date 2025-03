Non solo Koopmeiners: da Diego a Rush, i grandi flop stranieri della Juventus, quasi tutti brasiliani

9) IAN RUSH (1987)

Dopo aver vinto tutto in Inghilterra con il Liverpool, dove è ormai un’istituzione, il centravanti gallese Ian Rush è ingaggiato dalla Juventus nell’estate 1986. La stella dei Reds vuole consacrarsi a livello planetario dimostrando il suo valore anche in Serie A, che in quegli anni è il campionato più bello e più difficile del Mondo.

Mentre tutto pensano ai Mondiali 1986 in Messico, il presidente bianconero Giampiero Boniperti, con la benedizione di Gianni Agnelli, lavora al grande colpo. L’affondo decisivo è piazzato al termine della finale di F.A. Cup 1986, che vede Rush grande protagonista contro i rivali dell’Everton.

I bianconeri devono infatti cercare di battere sul tempo il Barcellona di Terry Venables, che cerca di riproporre in blaugrana la coppia d’attacco del Galles Rush-Hughes. Nonostante una proposta economica importante, Rush tentenna. E Boniperti gli dà l’ultimatum: o accetti entro il 4 giugno o non se ne farà nulla.

La fumata bianca arriva il 3 giugno, quando il giocatore vola Torino.

"Sono andato per ufficializzare l’accordo, per vedere la città, l’avvocato Agnelli e i tifosi. - spiegherà il baffuto centravanti - È bastato quel blitz per far cadere le mie ultime perplessità".

Il 2 luglio 1986 Rush firma il contratto che lo legherà alla Juventus fino al 30 giugno 1990, dopo aver preteso che gli fosse integralmente tradotto in inglese. Il costo dell’operazione è di 3,2 milioni di sterline, pari a 7 miliardi di Lire, da pagare in due rate annuali. Il club bianconero lascia il giocatore in prestito ai Reds per un’altra stagione.

Boniperti si frega le mani, convinto del grande colpo, e Rush sogna di poter giocare con Michel Platini che gli sforna assist. Ma per entrambi le cose andranno in maniera ben diversa. “Le Roi”, infatti, si ritira dal calcio giocato alla fine della stagione 1986/87 e il presidente bianconero al posto del numero 10 francese decide di puntare sul giovane atalantino Moreno Magrin.

L’arrivo di Rush nell’estate 1987 deve colmare la partenza di Aldo Serena, ceduto all’Inter. Nonostante gli arrivi di giocatori come Antonio Careca e Marco Van Basten, i 207 goal in 331 partite totali con il Liverpool rendono il gallese il giocatore più atteso del campionato.

Con la benedizione di Boniperti, che preferisce che i giocatori mettano la testa a posto, il 3 luglio 1987 Rush sposa la fidanzata Tracey.

Per Ian garantisce il connazionale John Charles, che in bianconero aveva segnato oltre 100 goal vincendo 3 Scudetti e 2 Coppe Italia.

"Ian è più bravo di me e segnerà di più. – afferma quest’ultimo - Non esiste al mondo un cannoniere che conosca come lui l’arte di andare in rete".

Anche tv e giornali lo incoronano con appellativi come 'Messia', 'Stella', 'Profeta', e i tifosi si aspettano che i suoi goal rendano meno amaro l'addio di Platini. E lui non fa nulla per smettere di farli sognare.

“John Charles è stato l’unico attaccante britannico che ha sfondato in Italia. Altri bomber mai, hanno fallito tutti. Sapete perché? Segnare è un mestiere difficile. Bisogna saper soffrire. Charles ci riusciva. Io e lui abbiamo la stessa origine operaia”.

Persino Ruud Gullit lo incorona come star assoluta:

“È il migliore di tutti noi stranieri, - assicura - i gol che ha fatto in Inghilterra sono una garanzia".

Le premesse per stagioni da grande protagonista anche in Italia ci sono tutte, alimentate dai 10 gol in 6 partite segnati nel precampionato.

"Rush ha sorpreso anche me. - ammette il tecnico Rino Marchesi - È il modo in cui si muove , l’astuzia e la potenza con cui segna. Un fenomeno che rende tutto facile per il suo carattere docile”.

L’unico fuori dal coro è Mircea Lucescu, tecnico della Dinamo Bucarest. “Rush è un grande opportunista, ma non è adatto al calcio italiano. Alla Juventus corre un grande rischio”.

Avrà ragione lui. La squadra bianconera, priva di Platini, perde tanto in fantasia e inventiva, che Mauro e Laudrup garantiscono solo a sprazzi. Il nuovo arrivato Magrin, invece, è solo un onesto centrocampista.

Il risultato è che se al Liverpool Rush era il terminale offensivo di tutte le azioni, e poteva dimostrare la sua letalità in area di rigore, la Juventus di Marchesi è una squadra che gioca prevalentemente in contropiede, che crossa poco, e in cui per avere palloni giocabili è costretto ad arretrare il suo raggio d’azione.

I presagi sinistri si materializzano all’esordio in Coppa Italia, quando si procura un infortunio muscolare contro il Lecce e deve rimandare l’esordio in campionato alla 2ª giornata con il Como. Il suo rendimento sarà per lo più deludente, e il centravanti, che ha problemi nell’apprendimento dell’italiano, fatica a fare gruppo e viene un po’ messo da parte dal blocco storico della squadra.

In una stagione con poche soddisfazioni per i colori bianconeri, Rush chiude con soli 13 gol in 40 partite, di cui 7 in 29 partite in Serie A, 5 in Coppa Italia e 1 in Coppa Uefa. Si sveglia infatti tardi, in primavera, superati i problemi fisici che lo hanno a lungo condizionato, e le gioie principali che regala ai tifosi sono nei derby. Il 1° maggio risolve il Zona Cesarini la sfida di ritorno col Torino (2-1) e poi nello spareggio Uefa è decisivo nella lotteria dei rigori trasformando con freddezza il penalty del 4-2 finale per la Juve.

Ma di fronte ai capricci del bomber, che torna in Inghilterra, si prende la varicella e non risponde alla convocazione nel ritiro estivo di Buochs, Boniperti decide che può bastare e con ampio anticipo sul lungo contratto cede Rush nuovamente al Liverpool per 2,8 milioni di sterline, quasi 6 miliardi e mezzo di Lire.

Etichettato subito come grande flop, nel Liverpool il gallese tornerà a far gol con regolarità ancora per anni. E sull’esperienza italiana dirà:

“Quella in Italia è un’esperienza che consiglio a tutti. A me ha aiutato a maturare. Il mio unico errore è stato quello di non scegliere la squadra giusta. Pensavo che la Juve fosse il Liverpool d’Italia. Comunque ho segnato più goal di Völler...”.