Erling Haaland ha vinto il premio Golden Boy 2020 messo in palio da Tuttosport. Ma la classifica finale parla anche di altri giocatori, da Ansu Fati a scendere. Toccando anche dei nomi direttamente o indirettamente legati alla Juventus e altre big italiane: c'è Dejan Kulusevski, ma anche Sandro Tonali del Milan, e diversi obiettivi bianconeri, rossoneri e non solo come Ryan Gravenberch, Dominik Szoboszlai, Sergino Dest ed Eduardo Camavinga.

La classifica completa del Golden Boy di quest'anno:

1 Haaland (Borussia Dortmund)

2 Fati (Barcellona)

3 Davies (Bayern Monaco)

4 Sancho (Borussia Dortmund)

5 Camavinga (Rennes)

6 Kulusevski (Juventus)

7 Foden (Manchester City)

8 Szoboszlai (Salisburgo)

9 Saka (Arsenal)

10 Vinicius (Real Madrid)

11 Torres (Manchester City)

12 Greenwood (Manchester United)

13 Tonali (Milan)

14 Dest (Barcellona)

15 Gravenberch (Ajax)

16 Rodrygo (Real Madrid)

17 David (Lille)