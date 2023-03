Non solo i 300 milioni di finanziamento garantiti a Zhang, il fondo statunitense, Oaktree, intende investire nell’intera Serie A mettendo sul piatto, 1,75 miliardi di euro. A renderlo noto è l’agenzia Reuters, che spiega come 750 milioni verrebbero investiti da Oaktree per comprare il 5% della Media Company, mentre 1 miliardo di euro sarebbe il prestito concesso alla Lega. L’accordo, inoltre, prevederebbe 5 anni di Lock-Up, un periodo in cui né la Lega né il fondo potrebbero fare passi indietro rispetto agli accordi eventualmente stipulati.



SI CERCA UN ADVISOR - L’offerta preliminare non vincolante è stata già formalizzata e nell’assemblea tenutasi oggi a Milano è stato deliberato di incaricare il CDA per la ricerca di un advisor che possa valutare tutte le proposte giunte in via Rosellini, che in totale sono 9. Intanto, dopo 4 anni di dialoghi, la Media Company non è ancora mai stata istituita.