L'Europa del calcio come lo conosciamo oggi potrebbe presto cambiare volto. Sono tanti, troppi i club che hanno di fatto annunciato la fine di un ciclo in larga parte vincente e sono pronti ad un'autentica rivoluzione estiva. C'è però un filo conduttore che lega tutti questi grandi club ed è la volontà di provare a strappare alla Juventus Paulo Dybala.



PUO' PARTIRE - Sì, anche la Juventus rientra fra i club che cambieranno qualcosa se non molto dell'attuale struttura. L'addio di Beppe Marotta è stato l'incipit, quello di Allegri sarà il secondo passo e la difficile coesistenza della Joya con Cristiano Ronaldo (che tra l'altro sta provando a chiamare a Torino molti dei suoi ex-compagni al Real Madrid) potrebbe essere il tassello finale per l'ultimo grande addio. Dybala non è più intoccabile come lo era all'inizio dell'anno scorso e da una sua cessione potrebbe arrivare anche una grossissima plusvalenza che consentirebbe al presidente Agnelli sia di sistemare il bilancio sia di mettere in campo una forte campagna acquisti. LO VOGLIONO TUTTI - Chi vuole Paulo Dybala? In Italia c'è l'Inter che sta pensando ad un possibile scambio con Mauro Icardi (il cui caso sta lentamente e a fatica rientrando). All'estero piace a Real Madrid, Livepool e Manchester City, ma secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport il club che si è già mosso ufficialmente per la Joya è il Bayern Monaco. Il club bavarese deve ristrutturare un ciclo che è iniziato nel 2010 e che vede ancora Robben e Ribery perni centrali della rosa. I rapporti con la Juventus (e le numerose operazioni intrecciate fra i due club) aiuterebbero per un'operazione da circa 100 milioni pronta a decollare. Dybala è conteso, chi la spunterà?