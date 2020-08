Non c'è solo la Juventus sulle tracce dell'attaccante dell'Atalanta Duvan Zapata. Il centravanti colombiano, reduce da una stagione da 19 gol in 33 partite nonostante lo stop per infortunio da ottobre a dicembre, è uno dei nomi valutati dal neo-tecnico bianconero Andrea Pirlo e dal responsabile dell'area tecnica Fabio Paratici per la sostituzione di Gonzalo Higuain, ma la concorrenza - dall'estero - è spietata.



L'ATALANTA FISSA IL PREZZO - Secondo quanto riferisce La Gazzetta dello Sport, il primo club straniero ad effettuare un sondaggio per Zapata è stato l'Atletico Madrid, alla ricerca di un rimpiazzo per un Diego Costa apparso ultimamente il lontano parente del grande centravanti. Anche due squadre di Premier League hanno chiesto informazioni e sono pronte a fare sul serio e l'Atalanta non chiude affatto a una partenza del suo numero 91: per una cifra tra i 50 e i 55 milioni di euro, il colombiano può realmente partire.