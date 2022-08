L’uscita dalla Borsa della Roma non è stata una scelta episodica. Sono in tanti a seguire la scelta fatta dalla società dei Friedkin, in primis un’altra famiglia che con il calcio ha avuto tanto a che fare. Secondo quanto riporta Agi, i Della Valle hanno annunciato un'Opa volontaria sulle azioni di Tod's, ad un prezzo di 40 euro per azione, con un premio del 20,4% sulla chiusura di ieri. Con questa mossa, si punta ad acquistare il 25,55% delle azioni della società di punta della famiglia e raggiungere il 90% delle quote. In questo modo gli ex proprietari della Fiorentina avranno modo di accedere al delisting dal mercato e potranno uscire da Piazza Affari.



ROMA - Solo pochi giorni fa anche l’As Roma aveva fatto una mossa simile. Con l’Opa promossa dalla Romulus and Remus Investments, la famiglia Friedkin ha preso il possesso del 96,126% delle azioni della società. In questo modo gli americani daranno vita al delisting dei giallorossi, previsto a fine agosto, ponendo fine alla quotazione iniziata nel 2000.



EXOR - Vicina all’uscita dalla Borsa anche Carige. Mossa diversa invece per Exor, la holding della famiglia Agnelli. Questa settimana ha annunciato che lascerà la Borsa di Milano, solo però per trasferirsi già ad agosto all'Euronext di Amsterdam, dove la società ha già la sua struttura legale.