Tutto lo vogliono ma chi se lo piglia?, che offre diversi spunti e diverse tracce in ottica Serie A. Desideroso di lasciare l'Atletico Madrid nonostante il rinnovo di contratto fino a giugno 2026 edopo quelle dal 2014 al 2016 e dal 2020 al 2022, l'attaccante spagnolo, che continua ad aspettarsi due rinforzi di peso nel reparto avanzato., a sua volta alla ricerca di un compagno di viaggio per Giroud, il classe '92, costretta a correre ai ripari dopo l'incredibile beffa sul fronte Lukaku,, che si appresta a salutare Vlahovic.- Il nome di Morata torna ad essere affiancato ciclicamente al club bianconero, perché i quattro anni trascorsi a Torino sono stati particolarmente significativi per la crescita calcistica dell'ex Real Madrid e pure sotto il profilo umano. Senza contare che Allegri, che ha lavorato in entrambi i precedenti col nazionale spagnolo, ha sempre apprezzato le qualità del giocatore, considerato più pronto e più adatto a ricalarsi eventualmente nel nostro campionato rispetto ad altri profili alternativi.Un mistero, un enigma, che nessuno ha ancora saputo risolvere: gli intermediari e gli agenti di Morata parlano di unada 12 milioni di euro, mentre il club colchonero pretende praticamente il doppio.- Solamente un'ipotesi per ora per laUna situazione di eventuale overbooking che nè allaRomanè all'Interattualmente esiste, anzi. Sia Tiago Pinto che Marotta hanno la necessità, quasi l'urgenza, di regalare a Mourinho e Inzaghi dei rinforzi pronti per l'immediatoper soddisfare le rispettive esigenze., stante la lunga assenza di Abraham e la scarsa vena offensiva manifestata da Belotti nella passata stagione,nel caso in cui gli altri obiettivi più caldi - da Balogun a Taremi - si rivelassero difficilmente percorribili. Sempre Morata, comunque Morata: nel valzer degli attaccanti il nome giusto per tutti può arrivare proprio da Madrid.