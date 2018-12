Un talento in cerca d rilancio. Julian Weigl è uno dei migliori giocatori della Bundesliga: classe 1995, già nel giro della nazionale, uno di quei registi in grado di far girare alla grande la propria squadra. La sua storia al Borussia Dortmund è cambiata radicalmente nel giro di pochi mesi: titolare fisso, o quasi, con Thomas Tuchel, oggi al PSG, Weigl, da quando sulla panchina giallonera è arrivato Lucien Favre, non trova praticamente più spazio in prima squadra. Il ragazzo non è contento e sta prendendo in considerazione le proposte che gli sono pervenute.



TRA ROMA E MILAN - Si è già mossa la Roma che potrebbe prenderlo in prestito per 18 mesi, consentendogli di ambientarsi in Italia e valutare poi con calma il futuro. Su questo punto Monchi si sta già cautelando, studia la formula giusta dopo aver avuto contatti con il suo entourage, la Sport Total. Il direttore sportivo giallorosso vuole investire su di lui, garantendosi il diritto di riscatto con una clausola di riacquisto più alta per il Dortmund. Ma attenzione anche al Milan, il giocatore è stato motivo di valutazioni. A Gattuso piace Weigl, c'è l'ok da parte del tecnico. Per il momento si tratta solo di un'idea, i due preferiti restano Fabregas e Paredes, ma l'interesse c'è e va registrato. Anche Julian entra nella lista dei rossoneri, una opzione non eccessivamente costosa e di valore.