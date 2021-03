Il gruppoè pronto ad estendere il proprio raggio d’azione grazie a un nuovo accordo per l’acquisizione del, media company di intrattenimento sportivo, che aprirebbe un nuovo scenario di collaborazione su un mercato importante come il Nord America consentendo al Gruppo ELEVEN di ampliare la propria offerta con contenuti sportivi di enterteinment. Global Team Whistle è leader nella creazione e distribuzione di contenuti premium in ambito sportivo che puntano all’intrattenimento di un vasto pubblico di giovani in tutto il mondo come “Dude Perfect”, “F2 Freestylers” e di format originali come “No Days Off”, “My Hustle” e “Cheat Day”., patron del Gruppo Eleven e Presidente del club di Premier League Leeds United, ha commentato così la notizia: "L acquisizione di Whistle rappresenta un traguardo importante per Eleven Sports per raggiungere un audience notevole in America e nel resto del mondo mettendo le basi per una crescita globale del brand Eleven. Con questo accordo, ELEVEN vuole continuare a crescere a livello internazionale, posizionandosi sempre al servizio dei fans”.Anche, Amministratore Delegato di ELEVEN ITALIA, si è mostrato entusiasta di questa nuova acquisizione: "Siamo lieti della possibilità di accogliere il Team Whistle nella famiglia ELEVEN. Questa nuova partnership rafforzerà ulteriormente le possibilità mediatiche del Gruppo e non vediamo l’ora di esplorare nuove sinergie anche per il mercato italiano. Contiamo di usufruire di nuovi contenuti di grande appeal per offrire anche ai nostri fan e ai nostri partner italiani entusiasmanti possibilità di fruizione originali e innovative".