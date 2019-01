C'è la Turchia nel probabile futuro del centrocampista classe '96 del Milan Alen Halilovic, in uscita dopo appena 6 mesi dal suo arrivo. Secondo Sky Sport, il calciatore croato, arrivato a parametro zero dall'Amburgo nella scorsa estate ma mai entrato nelle grazie di Gattuso, ha avuto un contatto nelle scorse ore col Besiktas. La dirigenza del club turco ha incontrato gli agenti dell'ex Barcellona, che ha firmato con i rossoneri un contratto fino a giugno 2021. Il Milan, che ha ricevuto nei mesi scorsi le manifestazioni di interesse di Espanyol e Girona, preferirebbe privarsi di Halilovic a titolo definitivo per poter mettere a bilancio una plusvalenza.



INCONTRO FINITO - Intorno alle 16.30 si è concluso l'incontro tra le parti, con un Halilovic sorridente. C'è ottimismo per la chiusura dell'affare, con il croato del Milan sempre più vicino al Besiktas.