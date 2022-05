Ci si appresta a vivere una domenica elettrizzante. Una di quelle giornate sportive che potrebbero lasciare senza fiato dal primo all'ultimo minuto. In, infatti, c'è ancora tutto un campionato da decidere: titolo, europa, retrocessioni, tutto in bilico. Il duelloper il titolo di campione, la contesa traper l'ultimo posto valido per la Champions League, la disputa traper la seconda posizione valida per l'Europa League, e, infine, bisogna decretare chi, trapotrà competere in Premier League anche il prossimo anno. Bisogna partire da un presupposto, in Inghilterra vige la regola per cui si antepone la differenza reti agli scontri diretti per decretare la posizione in classifica.- Quello traè un duello che va avanti da quattro anni. I due club, difatti, hanno totalizzato, in questo lasso di tempo, rispettivamente 355 e 354 punti. Numeri straordinari, da parte di due squadre che hanno raggiunto un livello fuori dal comune. Di conseguenza, quest'ultima giornata decreterà non solo la migliore della stagione, ma, seppur con una differenza irrisoria, la migliore delle ultime quattro stagioni. Nell'ultima giornata,, e il, guidato da. Bisogna fare una premessa, ildeve vincere ad ogni costo. In caso di vittoria dei Reds, se i Citizens dovessero vincere il titolo andrebbe direttamente a loro, ma se dovessero pareggiare o perdere dovrebbero dire addio a questa possibilità. Nella possibilità, abbastanza remota, di pareggio dele sconfitta del, il titolo andrebbe ai Citizens.- Ci sarà un derby, invece, per l'assegnazione del posto in Champions League. La stracittadina, in questo caso, riguarda il nord di Londra:. I due club, che mancano dalla massima competizione europea da diversi anni, hanno tanti stimoli ma anche tante pressioni. I Gunners, dopo un mercato rilevante, hanno vissuto una stagione su buoni livelli. Tuttavia, a poche giornate dal termine, un calo inaspettato gli ha portati da inseguiti ad inseguitori. Gli Spurs, invece, dopo un inizio pieno di difficoltà, con l'arrivo disulla panchina ha trovato grande continuità di risultati, sorpassando l'nella corsa al quarto posto. I Gunners giocheranno in casa contro l', mentre gli Spurs giocheranno in trasferta a. Anche in questo caso, i Gunners dovranno vincere ad ogni costo, e dovranno sperare in una sconfitta delper poter pensare di arrivare al quarto posto. In alternativa, con una vittoria o un pareggio degli, ad accedere alla Champions League, anche grazie alla differenza reti, sarebbe proprio la squadra allenata da Conte.- La più grande delusione di quest'anno, probabilmente, è il. I Red Devils, con l'arrivo di, erano pronti per aspirare alle prime quattro posizioni. Nonostante ciò, hanno vissuto una stagione più che travagliata, caratterizzata da problemi sia in panchina che nello spogliatoio, che ha portato all'esclusione da un possibile posto in Champions League a partire da svariate giornate in anticipo. La rivale del club di Manchester, in questo caso, è il. Gli Hammers, guidati da Stevie G, avranno tutte le motivazioni del caso in quest'ultima giornata:. Il, mentre. In questo caso, come nella lotta per la l'Europa League, l'dovrà vincere per forza. In caso di sconfitta, o pareggio, del, saranno proprio gli Hammers, grazie a classifica o differenza reti, ad accedere all'Europa League. In alternativa, con una vittoria dei Red Devils, saranno loro ad avere la precedenza.- Le protagoniste della disputa, in zona retrocessione, sono. I Whites, dopo una stagione non senza difficoltà, vorrebbero rinnovare la propria permanenza in Premier League dopo due anni nella massima competizione inglese. I Clarets, invece, sono già al settimo anno consecutivo in Premier League, e non vogliono rinunciare a giocare in una vetrina tanto importante. Il, mentre il. Questa è la lotta più in bilico, entrambe a 35 punti, con il Burnley in vantaggio per la differenza reti. In caso di vittoria o pareggio da parte di entrambe, sarebbero proprio i Clarets a rimanere in Premier League. Con una vittoria o un pareggio dei Whites, e una sconfitta del, sarebbe ilad avere la meglio.