"L'attacco vende i biglietti, la difesa vince partite e campionati". È la più semplice - ma mai banale - frase tratta dallo sport Usa a fotografare il primato dell'Inter, consolidato nel travolgente derby vinto 3-0. La copertina è inevitabilmente tutta della Lu-La: non può essere altrimenti considerati i tre gol confezionati nella Stracittadina e i 30 messi insieme sin qui in Serie A.Che, dal suo arrivo sulla panchina milanese, non ha mai avuto problemi con l'attacco: nelle 61 partite giocate in campionato, l'Inter è rimasta a secco solo 5 volte, di cui 4 nella passata stagione.. Solida parte di quell'once de gala che si ripete week-end dopo week-end, fortunato pregio di chi - eliminato dall'Europa - può godersi l'intera settimana in funzione del campionato. Fa eccezione la gara contro il Benevento, quando Ranocchia fece rifiatare de Vrij.Una situazione che si era presentata anche la scorsa stagione: prendendo in analisi le 13 partite estive dopo la ripresa post-lockdown, Conte aveva ruotato le tre colonne con Diego Godin. Ecco così che l'uruguaiano ne giocò 7, de Vrij e Bastoni 11, Skriniar 8, Ranocchia 1, a cui si aggiunse il tuttofare D'Ambrosio.La strada è ben tracciata, ma lo striscione del traguardo è ancora lontano. Lo sa bene Antonio Conte, che già nel post-derby invitata alla calma e esortava alla concentrazione in vista della doppia trappola Genoa e Parma.. Se i primi anni del decennio, dominati dalla Juve, recitano 20, 24, 23, 24, 20, 27 e 24 alla voce gol incassati in 38 giornate,. Numeri, ma non solo. L'Inter ha blindato la difesa: dietro la Lu-La c'è molto, molto di più...