Romelu Lukaku è in buona compagnia. L'attaccante belga, tornato all'Inter, non è l'unico ad aver compiuto questo percorso all'ombra della Madonnina. I tifosi non possono dimenticare in tempi recenti i ritorni di Crespo e Mancini, le cui sorti sono state ben diverse nella loro seconda esperienza milanese. Big Rom spera di ripetere, in termini di vittorie, il cammino dell'ex attaccante argentino. Ma sono stati anche altri i giocatori, tecnici e dirigenti ad aver deciso di indossare nuovamente la maglia del Biscione, pure a distanza di molti anni.



